Mehr Konsum-, weniger Investitionskredite

Berlin. Banken vergeben mehr Konsumkredite. Wie der Bankenfachverband am Mittwoch mitteilte, waren es im ersten Halbjahr 2025 neue Kredite im Volumen von 30 Milliarden Euro: Ein Plus von 4,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Die Kreditvergabe für Unternehmensinvestitionen nahm im selben Zeitraum um 6,6 Prozent ab. Dem Verband zufolge wurden Firmen 5,2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Insgesamt vergaben die Verbandsmitglieder neue Kredite im Volumen von 66,7 Milliarden Euro. (dpa/jW)