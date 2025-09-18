Gegründet 1947 Donnerstag, 18. September 2025, Nr. 217
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 18.09.2025, Seite 5 / Inland

Mehr Konsum-, weniger Investitionskredite

Berlin. Banken vergeben mehr Konsumkredite. Wie der Bankenfachverband am Mittwoch mitteilte, waren es im ersten Halbjahr 2025 neue Kredite im Volumen von 30 Milliarden Euro: Ein Plus von 4,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Die Kreditvergabe für Unternehmensinvestitionen nahm im selben Zeitraum um 6,6 Prozent ab. Dem Verband zufolge wurden Firmen 5,2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Insgesamt vergaben die Verbandsmitglieder neue Kredite im Volumen von 66,7 Milliarden Euro. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro