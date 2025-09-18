Gegründet 1947 Donnerstag, 18. September 2025, Nr. 217
Aus: Ausgabe vom 18.09.2025, Seite 5 / Inland

Meyer Burger entlässt BRD-Beschäftigte

Freiberg/Bitterfeld. Der Schweizer Solarmodulhersteller Meyer Burger hat seinen Beschäftigten in Deutschland gekündigt. »Die etwa 600 Mitarbeitenden an den deutschen Standorten sind bis auf ein Abwicklungsteam freigestellt«, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Aus Unternehmenssicht habe es »keine realistischen Chancen mehr« für eine Rettung der gesamten Unternehmensgruppe einschließlich der Muttergesellschaft gegeben, hieß es. Der Rettungsversuch der Solartechnologiegruppe sei erfolglos geblieben. Beschäftigten in der Schweiz sei ebenfalls die Kündigung ausgesprochen worden. (AFP/jW)

