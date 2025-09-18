Meyer Burger entlässt BRD-Beschäftigte
Freiberg/Bitterfeld. Der Schweizer Solarmodulhersteller Meyer Burger hat seinen Beschäftigten in Deutschland gekündigt. »Die etwa 600 Mitarbeitenden an den deutschen Standorten sind bis auf ein Abwicklungsteam freigestellt«, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Aus Unternehmenssicht habe es »keine realistischen Chancen mehr« für eine Rettung der gesamten Unternehmensgruppe einschließlich der Muttergesellschaft gegeben, hieß es. Der Rettungsversuch der Solartechnologiegruppe sei erfolglos geblieben. Beschäftigten in der Schweiz sei ebenfalls die Kündigung ausgesprochen worden. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
