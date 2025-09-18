Hausausweise für MdB-Mitarbeiter verweigert

Berlin. Unter Verweis auf Sicherheitsgründe haben mehrere Mitarbeiter von Bundestagsabgeordneten keine Hausausweise für das Parlament erhalten. Zudem wurde ihnen die Zugangsberechtigung für die IT-Systeme verwehrt. »Bei allen abgelehnten Antragstellern erschien es möglich, dass das Betreten der Liegenschaften des Bundestages mit einem Hausausweis zu verfassungsfeindlichen Zwecken missbraucht werden könnte«, teilte die Bundestagsverwaltung am Mittwoch mit. In der Mitteilung wurde nicht genannt, für Abgeordnete welcher Parteien die Mitarbeiter tätig sind und um wie viele Fälle es sich handelt. Nach Angaben von dpa ist ausschließlich die AfD-Fraktion betroffen. (dpa/jW)