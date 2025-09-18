EZB: Lohnwachstum wird deutlich abnehmen

Frankfurt am Main. Das Lohnwachstum in der Euro-Zone wird sich nach Prognosen der Europäischen Zentralbank (EZB) deutlich abschwächen. Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Lohnindikator der EZB (»Wage Tracker«), der auf bereits getroffenen Lohnvereinbarungen basiert, wird sich das Lohnwachstum 2025 auf 3,2 Prozent abmildern, verglichen mit 4,6 Prozent in 2024. Für das erste Halbjahr 2026 wird ein Anstieg der Löhne um 1,7 Prozent erwartet. Im ersten Halbjahr 2025 waren es 4,3 Prozent gewesen. Die Daten zur Lohnentwicklung sind wichtige Anhaltspunkte zur Inflation im Währungsraum.(Reuters/jW)