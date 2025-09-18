EZB: Lohnwachstum wird deutlich abnehmen
Frankfurt am Main. Das Lohnwachstum in der Euro-Zone wird sich nach Prognosen der Europäischen Zentralbank (EZB) deutlich abschwächen. Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Lohnindikator der EZB (»Wage Tracker«), der auf bereits getroffenen Lohnvereinbarungen basiert, wird sich das Lohnwachstum 2025 auf 3,2 Prozent abmildern, verglichen mit 4,6 Prozent in 2024. Für das erste Halbjahr 2026 wird ein Anstieg der Löhne um 1,7 Prozent erwartet. Im ersten Halbjahr 2025 waren es 4,3 Prozent gewesen. Die Daten zur Lohnentwicklung sind wichtige Anhaltspunkte zur Inflation im Währungsraum.(Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
»Der Verfassungsschutz ist Teil des Problems«vom 18.09.2025
-
»Das Geld für die Wartung war immer zuwenig«vom 18.09.2025
-
Hunger nach Milliardenvom 18.09.2025
-
Spahn zieht die Nazikartevom 18.09.2025
-
CFM ohne Illusionvom 18.09.2025
-
Ausbeutung bis aufs Sterbebettvom 18.09.2025