Aus: Ausgabe vom 17.09.2025, Seite 6 / Ausland
Proteste gegen Trump in Großbritannien
London. Die Protestorganisation »Stop Trump Coalition« erwartet Tausende Menschen zu einer Demonstration am Mittwoch in London gegen den Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump. Die britische Regierung von Premierminister Keir Starmer müsse Rückgrat zeigen und sich Trump entgegenstellen, teilte die Organisation mit. Trump sollte am Dienstag abend zu seinem Staatsbesuch eintreffen. (dpa/jW)
