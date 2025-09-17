Malawi wählt Präsidenten und Parlament

Lilongwe. Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise wählen Bürger im südostafrikanischen Malawi einen Präsidenten. Insgesamt standen am Dienstag 17 Kandidaten zur Wahl. Erwartet wird ein enges Rennen zwischen Amtsinhaber Lazarus Chakwera (Malawi Congress Party) und seinem Vorgänger Peter Mutharika (Democratic Progressive Party). Die fünfjährige Amtszeit des ehemaligen Pastors Chakwera ist von hoher Inflation, steigenden Lebenshaltungskosten, Benzinmangel und hoher Arbeitslosigkeit überschattet. Zusätzlich zur Wahl des Präsidenten können die 7,2 Millionen registrierten Wähler über ein neues Parlament und Regionalvertretungen abstimmen.(dpa/jW)