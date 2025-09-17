Gegründet 1947 Mittwoch, 17. September 2025, Nr. 216
Aus: Ausgabe vom 17.09.2025, Seite 6 / Ausland

EU treibt Beitritt von Albanien voran

Brüssel. Die EU treibt die Beitrittsverhandlungen mit Albanien voran. Bei einem Ministertreffen am Dienstag fiel der Startschuss für Gespräche über die Aufnahmebedingungen im Themenfeld Energie, Verkehr, Umwelt und Klimapolitik. Damit laufen nun in fünf der insgesamt sechs sogenannten Cluster Verhandlungen. Noch nicht begonnen haben Gespräche über die Themen Landwirtschaft und Fischerei. Der deutsche Europa-Staatsminister Gunther Krichbaum sagte am Rande der Beitrittskonferenz, Albanien sei grundsätzlich auf einem guten Weg, im Bereich der Rechtsstaatlichkeit gebe es aber noch Verbesserungspotential. (dpa/jW)

