Gegründet 1947 Mittwoch, 17. September 2025, Nr. 216
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 17.09.2025, Seite 2 / Ausland

Ukraine attackiert Raffinerie in Russland

Kiew. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben eine Ölraffinerie im russischen Saratow an der Wolga mit Drohnen attackiert. Das teilte der Generalstab am Dienstag in Kiew mit. Von russischer Seite gab es nur indirekte Hinweise auf den Angriff. Das Militär meldete etwa, über dem Gebiet seien 18 feindliche Drohnen abgefangen worden. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe hat Russland in der Nacht zu Dienstag seinerseits 113 Drohnen gegen die Ukraine eingesetzt. Außerdem sei bei Schlägen mit einem Mehrfachraketenwerfer auf Saporischschija ein Mann getötet worden, wie die ukrainische Nationalpolizei mitteilte. (dpa/jW)

