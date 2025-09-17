Ukraine attackiert Raffinerie in Russland
Kiew. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben eine Ölraffinerie im russischen Saratow an der Wolga mit Drohnen attackiert. Das teilte der Generalstab am Dienstag in Kiew mit. Von russischer Seite gab es nur indirekte Hinweise auf den Angriff. Das Militär meldete etwa, über dem Gebiet seien 18 feindliche Drohnen abgefangen worden. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe hat Russland in der Nacht zu Dienstag seinerseits 113 Drohnen gegen die Ukraine eingesetzt. Außerdem sei bei Schlägen mit einem Mehrfachraketenwerfer auf Saporischschija ein Mann getötet worden, wie die ukrainische Nationalpolizei mitteilte. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Nicht zum Feiern zumutevom 17.09.2025
-
Auslieferung angeordnetvom 17.09.2025
-
Gipfel der leeren Wortevom 17.09.2025
-
Kriegsgefahr in der Karibikvom 17.09.2025
-
Wahlen ohne Wählervom 17.09.2025
-
Nepal zwischen den Frontenvom 17.09.2025