Israel greift erneut Jemen an
Sanaa/Hodeida. Israel hat nach eigenen Angaben erneut Ziele der Ansarollah im Jemen angegriffen. Ziele seien Infrastrukturanlagen der Organisation im Hafen von Hodeida im Westen des Landes gewesen, erklärte die israelische Armee am Dienstag. Die Ansarollah bestätigten die Attacke. Ein Sprecher erklärte, die Luftabwehr sei aktiviert worden und habe einige der israelischen Flugzeuge »zum Rückzug gezwungen«. Anwohner berichteten von mehr als zehn Angriffen. Über dem Hafen seien Rauchwolken aufgestiegen, Feuersäulen seien zu sehen gewesen. Bis jW-Redaktionsschluss blieb unklar, ob es Tote oder Verletzte gibt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
