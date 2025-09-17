Taiwan: Handbuch für Angriff aus Festlandchina

Taipeh. »Für den Krisenfall: Taiwans nationaler Leitfaden für öffentliche Sicherheit« heißt ein aktualisiertes Handbuch, das das Verteidigungsministerium Taiwans am Dienstag in dritter Auflage herausgegeben hat. »Je früher Sie vorbereitet sind, desto früher sind Sie sicher«, kommentierte Shen Wei-chih, Direktor der Behörde für umfassende Mobilisierung. Panik stiften wolle man aber nicht. Das Handbuch warnt vor Desinformation. Würden eine Kapitulation oder eine militärische Niederlage behauptet, sei dies garantiert falsch. Ferner könnten chinesische Invasoren sich als Verbündete ausgeben. Auch auf Naturkatastrophen wie Tsunamis bereitet das Handbuch vor.

Es ist Chinas erklärtes Ziel, die abtrünnige Insel wieder einzugliedern. Am Sonnabend hatte dessen Militär ein Musikvideo veröffentlicht, das seine Marine bei der Anlandung in Taiwan zeigt. (Reuters/jW)