Aus: Ausgabe vom 16.09.2025, Seite 5 / Inland
Lehrerverband mahnt mehr Förderung an
Berlin. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Stefan Düll, fordert einen deutlichen Ausbau des »Startchancen-Programms« zur Unterstützung von Schulen. Es brauche »erheblich« mehr Mittel, sagte er der Stuttgarter Zeitung (Montagausgabe). Andernfalls könne die BRD »bei der Chancengerechtigkeit nicht ausreichend aufholen«. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
