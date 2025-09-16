Gegründet 1947 Dienstag, 16. September 2025, Nr. 215
Aus: Ausgabe vom 16.09.2025, Seite 5 / Inland

Lehrerverband mahnt mehr Förderung an

Berlin. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Stefan Düll, fordert einen deutlichen Ausbau des »Startchancen-Programms« zur Unterstützung von Schulen. Es brauche »erheblich« mehr Mittel, sagte er der Stuttgarter Zeitung (Montagausgabe). Andernfalls könne die BRD »bei der Chancengerechtigkeit nicht ausreichend aufholen«. (AFP/jW)

