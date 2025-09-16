Gegründet 1947 Dienstag, 16. September 2025, Nr. 215
Aus: Ausgabe vom 16.09.2025, Seite 5 / Inland

KfW erwägt Einstieg bei Netzbetreiber

München. Die staatliche Förderbank KfW zieht nach einem Bericht des Handelsblatts einen Einstieg beim Stromnetzbetreiber Tennet Deutschland in Betracht. Die Zeitung beruft sich auf Insider. Denkbar sei eine Beteiligung mit 25 Prozent. Die Tennet-Netze gehören bisher dem niederländischen Staat. Das dortige Finanzministerium hatte eine Entscheidung über die Zukunft des Unternehmens für Mitte September angekündigt. Zu den Optionen gehört demnach unter anderem auch ein Börsengang von Tennet Deutschland, welches zuletzt mit etwa 35 Milliarden Euro bewertet worden war. (Reuters/jW)

