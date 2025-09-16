Reiche will Förderung von Ökostrom einstampfen

Berlin. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will einen Kurswechsel beim Umstieg auf die Nutzung erneuerbarer Energieträger. Bei der Vorstellung eines Monitoringberichts kündigte sie an, dass die bisherige ­fixe Einspeisevergütung für Neuanlagen abgeschafft werden soll, ferner werde verstärkt auf Freiluftleitungen gesetzt. Subventionen sollten systematisch gesenkt werden. Reiche hatte bereits deutlich gemacht, dass sie vor dem Hintergrund der schwachen Konjunktur in der Energiepolitik einen stärkeren Fokus auf die Kosten und die Versorgungssicherheit legen will. Zuspruch kam bereits von Industrieverbänden. (dpa/jW)