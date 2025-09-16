Russland plant 38 neue Atomreaktoren

Moskau. Russland, nach den USA, China und Frankreich einer der größten Nutzer von Atomenergie, will seine Kapazitäten nochmals deutlich aufstocken. Präsident Wladimir Putin habe vorgegeben, den Anteil des Atomstroms an der Gesamtproduktion über die nächsten zwei Jahrzehnte von derzeit etwa 20 Prozent auf 25 Prozent zu heben. Das sagte der Leiter des Atomkonzerns Rosatom, Alexej Lichatschow, bei einer Konferenz der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien. Geplant sei demnach der Bau von weiteren 38 Reaktorblöcken, so Lichatschow. Damit würde sich die Zahl der laufenden Atomreaktoren im Land etwa verdoppeln. (dpa/jW)