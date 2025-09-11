Sicherheitsratssitzung zu israelischen Angriffen in Katar verschoben

Planet Labs PBC/Planet Labs PBC/AP/dpa Bombenabwurf mitten in Doha: Israel verlängert die Liste der von dem Land angegriffenen Staaten (10.9.2025)

New York. Die nach den israelischen Luftangriffen in Katar für Mittwoch einberufene Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats ist um einen Tag verschoben worden. Wie der südkoreanische Vorsitz des Gremiums mitteilte, wurden die Beratungen zur »Sicherheit im Nahen Osten« auf Wunsch Katars verschoben, um die Teilnahme von Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani zu ermöglichen. Unklar war zunächst, ob dieser persönlich oder per Videoschaltung an der Sitzung teilnehmen will. Israel hatte am Dienstag in Katars Hauptstadt Doha Angriffe geflogen, die sich nach israelischen Angaben gegen die Führungsebene der palästinensische Organisation Hamas richteten. Es war der erste israelische Angriff dieser Art in dem Golfstaat. (AFP/jW)