TagtrümmerVon Kai Pohl
Schnurlose Wölfe,
schiefe Laternen,
ein Himmel, der abends durchsichtig wird,
*
wo einer, an den Abgrund gelehnt,
mit ausgebrannten Augen fleht:
*
Nehmt Rotz und Wasser!
Die leidige Leber!
Was ihr unter meinen Nägeln findet!
*
Beamt mich hier raus!
