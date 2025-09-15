»Der Ukraine-Konflikt und seine Folgen«. Vortrag. Der am Militärgeschichtlichen Institut der DDR in Potsdam promovierte und habilitierte Lothar Schröter beschäftigt sich mit der Vorgeschichte des Ukraine-Krieges. Dienstag, 16.9., 18 Uhr. Ort: Stadtteilzentrum Marzahn, Marzahner Promenade 38, Berlin. Veranstalter: Eulenspiegel-Verlag Berlin

»Datenkraken und Digitalmacht – Wem gehören unsere Daten?«. Vortrag mit Diskussion. Ob beim Onlineshopping, in sozialen Netzwerken oder bei der Nutzung von Apps: Täglich werden enorme Mengen an Daten über unser Verhalten, unsere Interessen und unsere Kommunikation gesammelt. Wer sammelt welche Daten? Wo und wofür? Wer kontrolliert sie – und wer profitiert davon? Und was machen eigentlich Databroker? Dienstag, 16.9., 18 Uhr. Ort: Stadtmuseum, Museumsplatz 1, Gera. Veranstalter: Geraer Gespräche der RLS Thüringen

»Mahnwache gegen die Rekrutierung Jugendlicher für die Bundeswehr« im Rahmen der »Bonner Friedenstage 2025« und der »Bonner Aktionstage Kinder- und Jugendrechte 2025«. Die Anwerbung und Einstellung von Jugendlichen zum Militärdienst wird vom UN-Kinderrechtsausschuss als Verstoß gegen die UN-Kinderrechtskonvention gewertet. Dennoch wirbt die Bundeswehr seit Jahren gezielt 16- und 17jährige Jungen und Mädchen an. Mittwoch, 17.9., 16 Uhr. Ort: Martinsplatz, Bonn. Veranstalter: Bonner Friedenskooperative