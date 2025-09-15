Nachschlag: Sprachliches Feintuning
Der Amerikanist und Propagandaforscher Jonas Tögel erläutert in einem 42minütigen Video auf dem Youtube-Kanal des Westend Verlags anhand von drei »Tagesschau«-Sendungen, wie Kriegspropaganda betrieben wird. Ein Sendeformat, das von täglich fast zehn Millionen Menschen gesehen wird.
Tögel, der zwei sehr wichtige Bücher mit den Titeln »Kognitive Kriegsführung« und »Kriegsspiele« verfasst hat, zeigt – um die aktuelle Propaganda besser zu verstehen –, dass selbst bei der Vorstellung eines Ernteberichts antirussische Propaganda verbreitet wird.
Dabei geht es um visuelle und sprachliche Feinheiten; doch das Ergebnis ist stets das gleiche: Immer ist Russland das Böse, Putin der Feind.
Alle Ukrainer hingegen erscheinen als entschlossen, bis zum bitteren Ende zu kämpfen, auch wenn die Umfragen etwas anderes sagen. Die präsentierten Bilder zeigen fast immer nur Opfer einer Seite. Friedensbemühungen hingegen werden systematisch diskreditiert. (cn)
■ https://www.youtube.com/watch?v=nb5s7jfcdLg
