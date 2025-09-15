Gegründet 1947 Montag, 15. September 2025, Nr. 214
Aus: Ausgabe vom 15.09.2025, Seite 1 / Ausland

Sondergipfel in Katar zu israelischem Angriff

Doha. Nach dem israelischen Luftangriff in Katar findet in Doha am Montag ein Sondergipfel mit Teilnehmern von fast 60 arabischen und islamischen Staaten statt. Die Außenminister von Ländern der Arabischen Liga und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit kamen deshalb bereits am Sonntag zu Vorbereitungen zusammen, wie die staatliche Agentur QNA berichtete. Die Staaten dürften bei dem Gipfel vor allem nach einer gemeinsamen Haltung gegenüber Israel suchen. Die israelische Luftwaffe hatte am Dienstag versucht, in Katars Hauptstadt Doha die Führungsspitze der Hamas anzugreifen, die sich dort aufhielt, um über einen Waffenstillstand beziehungsweise Kriegsende im Gazakrieg zu verhandeln. Nach Angaben der Organisation schlug die Attacke jedoch fehl, es sei kein Mitglied der Hamas-Delegation getötet worden. Sechs Menschen seien aber ums Leben gekommen. (dpa/jW)

