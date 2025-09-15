Sondergipfel in Katar zu israelischem Angriff
Doha. Nach dem israelischen Luftangriff in Katar findet in Doha am Montag ein Sondergipfel mit Teilnehmern von fast 60 arabischen und islamischen Staaten statt. Die Außenminister von Ländern der Arabischen Liga und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit kamen deshalb bereits am Sonntag zu Vorbereitungen zusammen, wie die staatliche Agentur QNA berichtete. Die Staaten dürften bei dem Gipfel vor allem nach einer gemeinsamen Haltung gegenüber Israel suchen. Die israelische Luftwaffe hatte am Dienstag versucht, in Katars Hauptstadt Doha die Führungsspitze der Hamas anzugreifen, die sich dort aufhielt, um über einen Waffenstillstand beziehungsweise Kriegsende im Gazakrieg zu verhandeln. Nach Angaben der Organisation schlug die Attacke jedoch fehl, es sei kein Mitglied der Hamas-Delegation getötet worden. Sechs Menschen seien aber ums Leben gekommen. (dpa/jW)
Siehe auch
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Medien als Zielscheibevom 15.09.2025
-
»Wir wollten die Suche nach Wahrheit begleiten«vom 15.09.2025
-
Drohneneinsätze verschärfen Kriegslagevom 15.09.2025
-
»Lasst uns alles blockieren!«vom 15.09.2025
-
Rechter Sturm in Londonvom 15.09.2025
-
Spitzel enttarntvom 15.09.2025
-
Krieg gegen die Wissenschaftvom 15.09.2025
-
US-Zerstörer kapert Fischerbootvom 15.09.2025