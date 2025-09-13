Unicredit könnte Commerzbank-Anteile abstoßen

Frankfurt am Main. Unicredit-Chef Andrea Orcel schließt nicht aus, die Anteile der italienischen Großbank an der Commerzbank auch an ein Geldinstitut außerhalb Europas zu verkaufen – sollte die angestrebte Fusion mit der Commerzbank nicht zustande kommen. Er versuche ja seit einem Jahr, eine noch stärkere Bank in Europa zu schmieden. »Sollten unsere Aktionäre genug von der Sache bekommen, könnte ich unseren Commerzbank-Anteil auch einfach mit Gewinn wieder verkaufen«, sagte Orcel der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung laut Vorabmeldung vom Freitag. Orcel treibt derzeit eine Übernahme der Commerzbank voran. Deren Führung und die Beschäftigten ebenso wie die Bundesregierung, die seit der staatlichen Rettung der Bank in der Krise 2008 noch Anteile besitzt, haben sich allerdings gegen eine Übernahme ausgesprochen. (AFP/jW)