Unicredit könnte Commerzbank-Anteile abstoßen
Frankfurt am Main. Unicredit-Chef Andrea Orcel schließt nicht aus, die Anteile der italienischen Großbank an der Commerzbank auch an ein Geldinstitut außerhalb Europas zu verkaufen – sollte die angestrebte Fusion mit der Commerzbank nicht zustande kommen. Er versuche ja seit einem Jahr, eine noch stärkere Bank in Europa zu schmieden. »Sollten unsere Aktionäre genug von der Sache bekommen, könnte ich unseren Commerzbank-Anteil auch einfach mit Gewinn wieder verkaufen«, sagte Orcel der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung laut Vorabmeldung vom Freitag. Orcel treibt derzeit eine Übernahme der Commerzbank voran. Deren Führung und die Beschäftigten ebenso wie die Bundesregierung, die seit der staatlichen Rettung der Bank in der Krise 2008 noch Anteile besitzt, haben sich allerdings gegen eine Übernahme ausgesprochen. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Gemeinsam gegen Genozidvom 13.09.2025
-
Gerupfter Gesetzentwurfvom 13.09.2025
-
Ministerpräsident a. D. sagt adevom 13.09.2025
-
Flüssig in die Tarifrundevom 13.09.2025
-
Milliardenverluste durch Tariffluchtvom 13.09.2025
-
»Wir setzen nicht auf die Justiz oder Verwaltungsakte«vom 13.09.2025