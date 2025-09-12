Gazakrieg: EU-Parlament verabschiedet Resolution

Strasbourg. Das EU-Parlament hat am Donnerstag unter anderem einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert und die Behinderung von Hilfsgüterlieferungen durch Israel verurteilt. Zudem stimmte das Parlament mehrheitlich für die Sanktionierung der israelischen Minister Bezalel Smotrich und Itamar Ben Gvir sowie für die teilweise Aussetzung des Assoziierungsabkommens mit Israel. Das Parlament forderte gleichzeitig die »bedingungslose Freilassung der israelischen Geiseln« und die »Zerschlagung der Terrororganisation Hamas« und empfahl den Mitgliedstaaten, die Anerkennung eines Staates Palästina »in Erwägung zu ziehen«. Tags zuvor hatte eine Recherche der BBC ergeben, dass eine »Sicherheitsfirma«, die für die sogenannte Gaza Humanitarian Foundation in dem Küstenstreifen aktiv ist, Mitglieder einer rechten US-Motorradgang beschäftigt. (dpa/jW)