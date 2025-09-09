Wien: IAEA-Chef vor Tagung zuversichtlich

Wien. Der Chef der UN-Atomenergiebehörde IAEA sieht Fortschritte bei den Gesprächen mit der iranischen Führung über die vollständige Wiederaufnahme der Inspektionen in der Islamischen Republik. »Es ist noch Zeit, aber nicht viel«, erklärte Rafael Grossi am Montag in Wien. Er hoffe sehr auf einen erfolgreichen Abschluss der Gespräche in den nächsten Tagen, sagte Grossi vor dem Gouverneursrat, der diese Woche tagt. (Reuters/jW)