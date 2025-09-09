Wien: IAEA-Chef vor Tagung zuversichtlich
Wien. Der Chef der UN-Atomenergiebehörde IAEA sieht Fortschritte bei den Gesprächen mit der iranischen Führung über die vollständige Wiederaufnahme der Inspektionen in der Islamischen Republik. »Es ist noch Zeit, aber nicht viel«, erklärte Rafael Grossi am Montag in Wien. Er hoffe sehr auf einen erfolgreichen Abschluss der Gespräche in den nächsten Tagen, sagte Grossi vor dem Gouverneursrat, der diese Woche tagt. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Verhandlungen werden hintertriebenvom 09.09.2025
-
Milei hat sich verkalkuliertvom 09.09.2025
-
Portugiesen feiern Internationalismusvom 09.09.2025
-
Massaker an Rückkehrernvom 09.09.2025
-
Ins Amt geprügeltvom 09.09.2025
-
Dilettantische Infiltrationvom 09.09.2025