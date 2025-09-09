Kolumbien: Dutzende Soldaten entführt
Bogotá. In Kolumbien sind nach Armeeangaben 72 Soldaten in einer von bewaffneten Kämpfern kontrollierten Region entführt worden. Die Soldaten wurden am Sonntag (Ortszeit) in der Provinz Cauca verschleppt. Später verkündete das Militär die Befreiung von 27 Soldaten. Es arbeite daran, die übrigen 45 ebenfalls aus der Geiselhaft zu befreien. Die Entführung fand demnach in dem Gebiet Micay statt. Dort ist eine Splittergruppe der früheren linken Guerilla FARC-EP aktiv, die sich der Entwaffnung im Rahmen des 2016 geschlossenen Friedensabkommens mit der Regierung nicht anschloss. (AFP/jW)
