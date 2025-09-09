16 Tote nach Protesten in Nepal

Kathmandu. Bei Protesten gegen die Sperrung von Onlineplattformen wie Facebook und Instagram hat es in Nepal mindestens 16 Tote gegeben. Die Zahl ergebe sich aus Berichten verschiedener Krankenhäuser in der Hauptstadt Kathmandu, teilte die Polizei mit. Mehr als 100 Personen, darunter auch Polizisten, seien verletzt worden. Laut lokalen Medienberichten seien Wasserwerfer, Tränengas sowie scharfe Munition gegen Demonstranten eingesetzt worden. Tausende hatten demnach zuvor versucht, das Parlamentsgebäude zu stürmen. Einige der Verletzten wiesen Schusswunden am Kopf oder in der Brust auf, so The Kathmandu Post. (dpa/jW)