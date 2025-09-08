Bund: Rüstungsaufträge für zwei Milliarden Euro

Berlin. Das Bundesverteidigungsministerium will bis Jahresende insgesamt 81 Beschaffungsvorhaben im Volumen von je mehr als 25 Millionen Euro dem Bundestag zur Genehmigung vorlegen. Wie das Handelsblatt am Freitag berichtete, sind unter den bis Ende Dezember noch vorzulegenden Anschaffungen Aufträge für eine fünfte Tranche des Kampfjets »Eurofighter«, Airbus-H145M-Transporthubschrauber, Panzer der Typen »Boxer« und »Puma« sowie Munition für die Luftverteidigungssysteme »Iris-T« und »Patriot«. Auch seien Entwicklungsaufträge für ein KI-gestütztes System zur Überwachung großer Räume an der NATO-Ostflanke oder ein hochpräzises Laserwaffensystem für die Marine geplant. 2025 seien bereits acht »25-Millionen-Vorlagen« vorgelegt worden, 73 weitere sollen bis zum Jahresende folgen. (AFP/jW)