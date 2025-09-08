Bund bezuschusst Zahlung von DDR-Renten

Berlin. Die ostdeutschen Länder erhalten 2026 für Zusatz- und Sonderrenten aus DDR-Zeiten 340 Millionen Euro. Dies sei im Haushaltsentwurf 2026 eingeplant, teilte das Bundesfinanzministerium dpa mit. Wie aus der Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage des Linke-Politikers Dietmar Bartsch hervorgeht, belaufen sich die Beiträge der Länder dafür in den Jahren 2026 und 2027 auf jeweils knapp 2,3 Milliarden Euro. Seit 2021 zahlt der Bund 50 Prozent der Kosten. (dpa/jW)