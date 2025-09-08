Gegründet 1947 Montag, 8. September 2025, Nr. 208
Aus: Ausgabe vom 08.09.2025, Seite 5 / Inland

Urabstimmung über Streik bei Lufthansa

Frankfurt am Main. Der Vorstand der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) billigt die Urabstimmung über einen Streik bei der Lufthansa. Diese beginne am 12. September und laufe voraussichtlich bis Ende des Monats, teilte AFP am Sonntag mit. VC hatte Verhandlungen über betriebliche Altersversorgung der Piloten von Lufthansa und Lufthansa Cargo am Mittwoch für gescheitert erklärt. Die sieben Verhandlungsrunden über das aktuelle anlagefinanzierte Modell habe Lufthansa nicht für ein Angebot genutzt, hieß es. (AFP/jW)

