»Coronakommission« nimmt Arbeit auf

Berlin. Die Coronapandemie und die zu ihrer Eindämmung ergriffenen staatlichen Maßnahmen sollen von einer Enquetekommission aufgearbeitet werden, die ab Montag ihre Arbeit aufnimmt. Sie soll Ursachen, Verläufe und Folgen sowie Maßnahmen wie Maskenbeschaffung, Impfstoffentwicklung, Hilfen und Auswirkungen auf Kinder untersuchen. Die Kommission umfasst 28 Mitglieder, je zur Hälfte Abgeordnete und Sachverständige. Kritik gibt es, da sie weniger Befragungsrechte als ein Untersuchungsausschuss hat. Nach Korruptionsvorwürfen gegen den damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Zusammenhang mit Maskenkäufen wurde ein solcher Ausschuss gefordert. Die Union lehnte dies ab. (dpa/jW)