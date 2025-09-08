Gegründet 1947 Montag, 8. September 2025, Nr. 208
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 08.09.2025, Seite 2 / Inland

Dobrindt: Zehn Milliarden Euro für »Zivilschutz«

Berlin. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode zehn Milliarden Euro für den »Zivilschutz« aufwenden. »Wir rüsten auf beim Bevölkerungsschutz«, sagte Dobrindt zu Bild (Sonntag). Das Geld soll demnach bis 2029 unter anderem in digitale Warnsysteme, Bunker und Fahrzeuge fließen.

Laut Dobrindt sollen im Rahmen eines »Pakts für den Bevölkerungsschutz« auch mobile Kommandozentralen, Sirenen und schweres Gerät beschafft werden. Zudem sind gemeinsame Übungen der Bundeswehr mit Rettungsdiensten, Technischem Hilfswerk und Hilfsorganisationen geplant.(dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro