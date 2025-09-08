Dobrindt: Zehn Milliarden Euro für »Zivilschutz«
Berlin. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode zehn Milliarden Euro für den »Zivilschutz« aufwenden. »Wir rüsten auf beim Bevölkerungsschutz«, sagte Dobrindt zu Bild (Sonntag). Das Geld soll demnach bis 2029 unter anderem in digitale Warnsysteme, Bunker und Fahrzeuge fließen.
Laut Dobrindt sollen im Rahmen eines »Pakts für den Bevölkerungsschutz« auch mobile Kommandozentralen, Sirenen und schweres Gerät beschafft werden. Zudem sind gemeinsame Übungen der Bundeswehr mit Rettungsdiensten, Technischem Hilfswerk und Hilfsorganisationen geplant.(dpa/jW)
