Mehrheit der Beschäftigten will kürzere Arbeitszeiten

Berlin. Mehr als jeder zweite Beschäftigte wünscht sich hierzulande eine kürzere Wochenarbeitszeit. Wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in einer Umfrage ermittelte, will mehr als die Hälfte der Befragten (53 Prozent) die eigene Arbeitszeit gerne verkürzen. »Je länger die Arbeitszeit, desto größer der Wunsch nach Verkürzung«, hieß es in einer DGB-Mitteilung am Sonntag. »80 Prozent derjenigen, die bereits mehr als 40 Wochenstunden arbeiten, wollen ihre Arbeitszeit reduzieren. Bei Arbeitszeiten von mehr als 48 Stunden wünschen sich die Beschäftigten sogar eine Verkürzung um durchschnittlich 14,8 Stunden pro Woche.« (jW)