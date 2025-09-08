Gegründet 1947 Montag, 8. September 2025, Nr. 208
Aus: Ausgabe vom 08.09.2025, Seite 2 / Ausland

Guyanas Präsident Ali wiedergewählt

Georgetown. Guyanas Präsident Irfaan Ali ist nach Angaben der Wahlbehörde des südamerikanischen Landes erneut zum Präsidenten gewählt worden. Alis Regierungspartei erzielte bei der Parlamentswahl am vergangenen Montag 55 Prozent der Stimmen, wie die Wahlbehörde am Sonnabend (Ortszeit) mitteilte. Damit dürfte die US-unterstützte Eskalation um das erdölreiche Gebiet Essequibo, das Venezuela schon seit langem für sich beansprucht, weitergehen. Und während Guyana 2024 mit gut 43 Prozent das höchste Wirtschaftswachstum in Lateinamerika verzeichnete, leben 58 Prozent der Einwohner in Armut. (AFP/jW)

