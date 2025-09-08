Gegründet 1947 Montag, 8. September 2025, Nr. 208
Aus: Ausgabe vom 08.09.2025, Seite 2 / Ausland

Kabinettsumbildung in britischer Regierung

London. Trotz des Rücktritts von Vizepremierministerin Angela Rayner und der anschließenden Kabinettsumbildung soll es in Großbritannien keine vorgezogene Neuwahl geben. Das stellte Staatssekretär Darren Jones am Sonnabend gegenüber Sky News klar. Rayner hatte tags zuvor ihren Hut genommen. Sie hatte zugegeben, zuwenig Grunderwerbssteuer bezahlt zu haben. Mit der danach erfolgten Kabinettsumbildung rückt unter anderem der bisherige Außenminister David Lammy auf den Posten des Vizeregierungschefs. Innenministerin Yvette Cooper wechselt ins Außenamt. Ihre Nachfolge tritt die bisherige Justizministerin Shabana Mahmood an. (dpa/jW)

