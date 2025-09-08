Gegründet 1947 Montag, 8. September 2025, Nr. 208
Aus: Ausgabe vom 08.09.2025, Seite 2 / Inland
Sowjetische Kriegsgräber

Gedenken in Stukenbrock

Nikos Damianidis

Am Sonnabend fand auf dem sowjetischen Soldatenfriedhof Stukenbrock in der Nähe von Bielefeld die traditionelle Mahn- und Gedenkveranstaltung der Initiative »Blumen für Stukenbrock« statt. Im 80. Jahr der Befreiung vom Faschismus gedachten mehr als 100 Menschen zum Antikriegstag der hier Bestatteten. Neben dem Historiker Peter Brandt sprach auch der russische Botschafter Sergej Netschajew (Bild) zu den Anwesenden. (jW)

