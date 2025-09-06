Millionen in Pakistan von Fluten betroffen

Islamabad. In Pakistan sind seit Beginn der Monsunzeit Ende Juni fast 900 Menschen ums Leben gekommen. Das gab die Nationale Katastrophenschutzbehörde des Landes bekannt. Rund 1,5 Millionen seien bereits evakuiert worden, mehr als 9.000 Häuser seien zerstört oder beschädigt. Nach Angaben von Behörden in der bevölkerungsreichsten Provinz Punjab sind rund vier Millionen Menschen von den Fluten betroffen. Isabel Bogorinsky von der Welthungerhilfe schilderte die Situation dpa zufolge als »dramatisch«. Gerade in Punjab seien viele Anbauflächen betroffen, was sich auf die Ernährungssicherheit im ganzen Land auswirken könne. (dpa/jW)