Trump interpretiert Rüstungsvertrag um

Washington. US-Präsident Donald Trump wird voraussichtlich einen 38 Jahre alten Rüstungskontrollvertrag, das Missile Technology Control Regime (MTCR), einseitig umdeuten. Sein Ziel ist es, hochentwickelte Drohnen vom Typ »Reaper« sowie andere Militärdrohnen ins Ausland verkaufen zu können. Das berichtete Reuters am Freitag unter anderem unter Berufung auf einen US-Beamten. Die neue Auslegung würde den Verkauf von mehr als 100 MQ-9-Drohnen an Saudi-Arabien ermöglichen. Auch Verbündete der USA im Pazifikraum und in Europa haben Interesse bekundet. Trump will dem Bericht zufolge Drohnen als Flugzeuge und nicht mehr als Raketensystem einstufen. (Reuters/jW)