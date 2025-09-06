Iran hält neuen Krieg für wahrscheinlich

Teheran. Iran hält nach Aussagen von Regierungsmitgliedern einen neuen Krieg mit Israel für wahrscheinlich. »Wir bemühen uns, dass die Region nicht in einen weiteren Krieg hineingezogen wird, aber die Wahrscheinlichkeit eines Krieges zwischen Iran und dem zionistischen Regime (Israel) ist sehr hoch«, sagte Vizeaußenminister Said Chatibsadeh laut der iranischen Zeitung Entekhab bei einem Besuch im Irak am Freitag. Israel hatte im Juni zwölf Tage lang völkerrechtswidrig Krieg gegen Iran geführt, zuletzt waren auch die USA eingestiegen. Der Westen wirft der Führung in Teheran weiterhin vor, nach Atomwaffen zu streben. Deutschland, Frankreich und Großbritannien (E3) haben als Mitunterzeichner des Wiener Atomdeals von 2015 vor wenigen Tagen die Wiedereinführung von UN-Sanktionen gegen Iran in die Wege geleitet. Am Donnerstag trafen sich in dem Zusammenhang EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Irans Außenminister Abbas Araghtschi in der katarischen Hauptstadt Doha. Ergebnisse wurden nicht bekannt. (dpa/jW)