Aus: Ausgabe vom 06.09.2025, Seite 6 / Ausland
Neuseeland: Erste Rede neuer Maorikönigin
Wellington. Ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters hat die neue Maorikönigin Ngā Wai Hono i te Pō erstmals öffentlich gesprochen. Bei einer Zeremonie am Freitag stellte sie laut Radio New Zealand zwei Projekte vor, die die benachteiligten Maori fördern sollen. Ökonomische Möglichkeiten sollen demnach ausgelotet und das Kapital diverser Maoriinstitutionen zu einem Fonds gebündelt werden. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Ausland
-
Nachbebenvom 06.09.2025
-
Abschiebung sticht Naturschutzvom 06.09.2025
-
Israelischer Lehrplan für allevom 06.09.2025
-
Nackenklatscher für Mileivom 06.09.2025
-
Kinder, Kranke und Zivilisten inhaftiertvom 06.09.2025