Gegründet 1947 Sa. / So., 06. / 7. September 2025, Nr. 207
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 06.09.2025, Seite 6 / Ausland

Neuseeland: Erste Rede neuer Maorikönigin

Wellington. Ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters hat die neue Maorikönigin Ngā Wai Hono i te Pō erstmals öffentlich gesprochen. Bei einer Zeremonie am Freitag stellte sie laut Radio New Zealand zwei Projekte vor, die die benachteiligten Maori fördern sollen. Ökonomische Möglichkeiten sollen demnach ausgelotet und das Kapital diverser Maoriinstitutionen zu einem Fonds gebündelt werden. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro