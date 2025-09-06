Neuseeland: Erste Rede neuer Maorikönigin

Wellington. Ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters hat die neue Maorikönigin Ngā Wai Hono i te Pō erstmals öffentlich gesprochen. Bei einer Zeremonie am Freitag stellte sie laut Radio New Zealand zwei Projekte vor, die die benachteiligten Maori fördern sollen. Ökonomische Möglichkeiten sollen demnach ausgelotet und das Kapital diverser Maoriinstitutionen zu einem Fonds gebündelt werden. (dpa/jW)