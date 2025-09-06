Samoa: FAST gewinnt Wahl, neue Spitze
Apia. Die amtierende Partei Fa‘atuatua i le Atua Samoa ua Tasi (FAST) hat die Wahlen im pazifischen Inselstaat Samoa für sich entschieden. Unter der Führung ihres Gründers La‘auli Leuatea Schmidt habe FAST 30 von 50 Sitzen im Parlament gewonnen, teilte die Wahlkommission am Freitag mit. Nur fünf Frauen gewannen Mandate, obwohl es gemäß einer Quotierung mindestens sechs sein müssten, weshalb ein weiterer Sitz geschaffen werde, hieß es weiter. Zudem wird es laut Reuters einen neuen Regierungschef geben, da FAST die vorige Premierministerin Fiamē Naomi Mata‘afa im Januar ausgeschlossen hatte, nachdem diese Schmidt aus ihrem Kabinett entlassen hatte. (Reuters/jW)
