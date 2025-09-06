Jamaika: Labour siegt bei Parlamentswahl

Kingston. Die regierende Jamaikanische Arbeiterpartei hat ihren Sieg bei den Parlamentswahlen erklärt und damit eine dritte Amtszeit für Premierminister Andrew Holness eingeläutet. Bei einer Wahlbeteiligung von knapp 40 Prozent habe Labour 34 Sitze, die Nationale Volkspartei nur 29 erhalten, teilte Reuters am Freitag mit Verweis auf vorläufige Ergebnisse der jamaikanischen Wahlkommission mit. Labour hatte damit geworben, Jamaika Wohlstand gebracht und dessen Arbeitslosigkeit, Kriminalität und Armut reduziert zu haben. Holness stellte zudem mehr Mindestlohn und weniger Einkommenssteuer in Aussicht. (Reuters/jW)