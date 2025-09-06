Gegründet 1947 Sa. / So., 06. / 7. September 2025, Nr. 207
Aus: Ausgabe vom 06.09.2025, Seite 5 / Inland

EVG warnt vor höheren Fahrkartenpreisen

Berlin. Nach den Haushaltsberatungen gibt es Warnungen vor deutlichen Preissteigerungen für Bahnkunden. Hintergrund ist, dass die sogenannte Trassenpreisförderung nicht erhöht wird. Martin Burkert, Vorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), sprach von einem großen Fehler. Es sei mit stark erhöhten Ticketpreisen und weniger Fahrten zu rechnen, sagte er der Deutschen Presseagentur. Die Interessenvertretung Allianz pro Schiene bezeichnete die ausbleibende Erhöhung als »völlig unverständlich«. (dpa/jW)

