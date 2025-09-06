Mehrheit zweifelt an Sozialstaatsreformen
Berlin. Eine Mehrheit der Menschen in der BRD geht nicht davon aus, dass die Bundesregierung mit den angekündigten Reformen für Verbesserungen beim Sozialstaat sorgen wird. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer hervor. Mit Verbesserungen im Gesundheitswesen rechnen demnach lediglich 25 Prozent, im Bereich Rente und Alterssicherung nur 23 Prozent. Nur noch 47 Prozent gehen davon aus, dass die Regierung einen relevanten Beitrag leisten wird, die Wirtschaft anzukurbeln. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
