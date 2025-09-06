Gegründet 1947 Sa. / So., 06. / 7. September 2025, Nr. 207
Thyssen-Krupp: Arbeiter billigen Kürzungskurs

Duisburg. Beim Stahlhersteller Thyssen-Krupp Steel haben die IG-Metall-Mitglieder einem Sanierungstarifvertrag zugestimmt, der für sie umfangreiche Gehaltseinbußen bedeutet. Die Zustimmungsquote lag bei 77 Prozent, wie die Gewerkschaft am Freitag berichtete. Der Vertrag war Mitte Juli zwischen Management und IG Metall ausgehandelt worden. Das Unternehmen steckt unter anderem wegen hoher Energiepreise und Konkurrenz aus Asien in der Krise. Als Gegenmaßnahme will Thyssen-Krupp seine Kapazitäten von 11,5 Millionen Tonnen pro Jahr auf rund neun Millionen verringern. Etwa 11.000 Stellen sollen gekürzt oder ausgegliedert werden. (dpa/jW)

