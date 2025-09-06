Gegründet 1947 Sa. / So., 06. / 7. September 2025, Nr. 207
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 06.09.2025, Seite 4 / Inland

Akten: Strauß bot USA Informationen an

München. Der langjährige CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß soll 1980 als Kanzlerkandidat der Union den USA Informationen angeboten haben. Das geht aus Akten hervor, die das US-Außenministerium veröffentlicht hat. Demnach rief Strauß am 27. März 1980 mit einem entsprechenden Angebot bei Zbigniew Brzeziński, Sicherheitsberater des damaligen US-Präsidenten Jimmy Carter, an und verwies auf ein eigenes »spezielles Informationsnetzwerk«. Strauß’ Tochter und CSU-Europaabgeordnete Monika Hohlmeier wies die Darstellung, wonach sich ihr Vater als »Informant« angedient habe, zurück. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

