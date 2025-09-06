Akten: Strauß bot USA Informationen an
München. Der langjährige CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß soll 1980 als Kanzlerkandidat der Union den USA Informationen angeboten haben. Das geht aus Akten hervor, die das US-Außenministerium veröffentlicht hat. Demnach rief Strauß am 27. März 1980 mit einem entsprechenden Angebot bei Zbigniew Brzeziński, Sicherheitsberater des damaligen US-Präsidenten Jimmy Carter, an und verwies auf ein eigenes »spezielles Informationsnetzwerk«. Strauß’ Tochter und CSU-Europaabgeordnete Monika Hohlmeier wies die Darstellung, wonach sich ihr Vater als »Informant« angedient habe, zurück. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Kriegstüchtiger Haushaltvom 06.09.2025
-
»Es geht um imperialistische Ansprüche«vom 06.09.2025
-
Aufrüstung auf Pumpvom 06.09.2025
-
Ideen für den großen Kriegvom 06.09.2025
-
Versicherte tragen die Lastenvom 06.09.2025
-
Mehrheit geht früher in Rentevom 06.09.2025
-
»Die Fabriken müssten Busse und Bahnen produzieren«vom 06.09.2025