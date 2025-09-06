Linke: Haustürgespräche laufen weiter

Berlin. Die Haustürkampagne der Linkspartei dauert an. Seit Ende Februar hätten Mitglieder der Partei an weiteren 129.951 Haustüren geklopft, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, teilte ein Sprecher der Partei am Freitag gegenüber dpa mit. Rund 62.000 Gesprächsversuche entfielen auf den laufenden Kommunalwahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Die Partei führt ihr unerwartet gutes Abschneiden bei der Bundestagswahl auch auf den Haustürwahlkampf zurück. Vor der Wahl hat sie nach eigenen Angaben an 550.000 Haustüren geklopft. (dpa/jW)