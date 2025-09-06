Gegründet 1947 Sa. / So., 06. / 7. September 2025, Nr. 207
Aus: Ausgabe vom 06.09.2025, Seite 2 / Inland

China: Dumpingzölle auf EU-Schweinefleisch

Beijing. Im Handelsstreit mit der Europäischen Union hat China angekündigt, ab kommendem Mittwoch Strafzölle auf Schweinefleischimporte aus der EU zu erheben. Das Handelsministerium in Beijing erklärte am Freitag, eine Untersuchung habe Preisdumping bei Schweinefleischprodukten festgestellt. Daher würden nun Gegenmaßnahmen in Form von Kautionen eingeführt. Importeure müssen den Aufschlag in Höhe von 15,6 bis 62,4 Prozent damit zunächst nicht zahlen, sondern beim chinesischen Zoll Bankgarantien in entsprechender Summe hinterlegen. China ist der größte Abnehmer von Schweinefleisch aus der EU. (AFP/jW)

