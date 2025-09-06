Gegründet 1947 Sa. / So., 06. / 7. September 2025, Nr. 207
Aus: Ausgabe vom 06.09.2025, Seite 2 / Inland

Ausstand bei der Londoner U-Bahn

London. In der britischen Hauptstadt London werden in der kommenden Woche die U-Bahnen bestreikt. Wie die Betreibergesellschaft Transport for London am Freitag ankündigte, werde von Montag bis Donnerstag »kaum oder gar keine U-Bahn« fahren. Erste Auswirkungen würden bereits am Sonntag abend erwartet. Die Gewerkschaft RMT hatte den Streik Ende August angekündigt, sie fordert mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. Seit 2018 gebe es bei Transport of London 2.000 weniger Beschäftigte, »und unsere Mitglieder spüren den Druck extremer Arbeitszeiten«, sagte ein Gewerkschaftssprecher zu AFP. (AFP/jW)

