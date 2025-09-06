Israel rückt auf Gaza-Stadt vor

Tel Aviv. Das israelische Militär hat nach Angaben von Armeesprecher Effie Defrin vom Freitag etwa 40 Prozent des Gebiets der Stadt Gaza unter Kontrolle. Der Einsatz werde in den kommenden Tagen ausgeweitet und intensiviert, sagte er. Ebenfalls am Freitag gab die Armee an, ein Hochhaus in der Stadt Gaza angegriffen zu haben. Unterdessen hat sich die EU-Kommission unter der Leitung von Ursula von der Leyen von einer Aussage ihrer Vizepräsidentin Teresa Ribera distanziert. Diese hatte den Völkermord in Gaza am Donnerstag als solchen bezeichnet. Eine Sprecherin sagte nun, es gebe zu der Genozid-Frage keine Position der EU-Kommission. (AFP/dpa/jW)