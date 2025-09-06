Thailand: Parlament wählt neuen Premier

Bangkok. Eine Woche nach der Absetzung von Thailands Ministerpräsidentin Paetongtarn Shinawatra hat das Parlament in Bangkok am Freitag einen neuen Regierungschef gewählt. Mit 311 Stimmen stach der Chef der Bhumjaithai-Partei, Anutin Charnvirakul, den Kandidaten der bis zum Justizputsch gegen Shinawatra regierenden Kandidaten der Pheu-Thai-Partei, Chaikasem Nitisiri, aus. Die unterlegene Partei gab an, bereit für Oppositionsarbeit zu sein. Ihre treibende Kraft, der Milliardär Thaksin Shinawatra, verließ jedoch noch am selben Tag das Land. (Reuters/jW)