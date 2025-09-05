Gegründet 1947 Freitag, 5. September 2025, Nr. 206
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 05.09.2025, Seite 5 / Inland

Firmengründungen auf 30-Jahres-Tief

Neuss. Die Anzahl der Firmengründungen in der BRD ist einer Untersuchung zufolge auf einen Tiefstand gesunken. Wie das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und die Auskunftei Creditreform mitteilten, wurden im vergangenen Jahr rund 161.000 Unternehmen gegründet und damit 0,2 Prozent weniger als 2023. So niedrig habe die Zahl in der 30 Jahre zurückreichenden Statistik noch nie gelegen. Als Ursachen werden unter anderem die geringe Konjunktur und hohe Energiepreise ausgemacht. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro