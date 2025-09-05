Firmengründungen auf 30-Jahres-Tief
Neuss. Die Anzahl der Firmengründungen in der BRD ist einer Untersuchung zufolge auf einen Tiefstand gesunken. Wie das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und die Auskunftei Creditreform mitteilten, wurden im vergangenen Jahr rund 161.000 Unternehmen gegründet und damit 0,2 Prozent weniger als 2023. So niedrig habe die Zahl in der 30 Jahre zurückreichenden Statistik noch nie gelegen. Als Ursachen werden unter anderem die geringe Konjunktur und hohe Energiepreise ausgemacht. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
»Wir kämpfen gegen den Imperialismus«vom 05.09.2025
-
Blau an der Spitzevom 05.09.2025
-
Neue »Herbstkraft«, alte Problemevom 05.09.2025
-
Es bleibt düstervom 05.09.2025
-
»Lügenkampagne« gegen Sozialstaatvom 05.09.2025
-
»Ein Gefährdereintrag wirkt eskalierend«vom 05.09.2025