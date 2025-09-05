Unicredit: Übernahme von Commerzbank skizziert

Frankfurt am Main. Die italienische Unicredit will ihren Anteil an der Commerzbank weiter erhöhen. »Wir werden gegen Ende des Jahres bei etwa 30 Prozent sein«, sagte Konzernchef Andrea Orcel am Donnerstag. Orcel skizzierte weiter das mögliche Vorgehen bei einer Übernahme. Man wolle zwar das Filialnetz nicht anrühren, in der Zentrale könnte jedoch eine »große Zahl« an Jobs gestrichen werden. Unicredit war 2024 bei der Commerzbank eingestiegen und hatte den Anteil jüngst auf etwas mehr als 26 Prozent erhöht. Bei 30 Prozent ist sie zu Übernahmeangebot verpflichtet. (dpa/jW)